В Европе отказались от российских SSJ-100

Ирландская авиакомпания CityJet, которая была единственным европейским эксплуатантом российских Sukhoi Superjet-100, отказалась от использования этих самолетов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.
Семь воздушных судов решили вернуть группе "ВЭБ.РФ". Издание отмечает, что сведения об отказе подтверждены и порталом по отслеживанию самолетов flightradar24.
По данным ресурса, в январе 2019 года пять SSJ-100 перелетели в Дублин или Шэннон и по-прежнему остаются там. Два других самолета еще прошлой осенью улетели в Венецию и с тех пор больше не поднимались в воздух.
Теперь часть судов, предположительно, получит авиакомпания "Азимут" для нового проекта корпоративных перевозок. Все зависит от того, подойдут ли они с точки зрения интерьеров.
Контракт на поставку SSJ-100 CityJet был подписан в конце 2015 года. Затем авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты ирландского перевозчика, отказалась арендовать SSJ-100. Это объяснили нехваткой запчастей.
В декабре прошлого года президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов заявил, что CityJet поменяла свою бизнес-модель и планирует отказаться от российских Sukhoi Superjet-100.
А в начале января американский Минфин заблокировал поставки самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран. Одобрение ведомства было необходимо, поскольку 10% деталей российского лайнера изготавливают в США.
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