Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:50

В Европе отказались от российских SSJ-100

экономика технологии

09:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ирландская авиакомпания CityJet, которая была единственным европейским эксплуатантом российских Sukhoi Superjet-100, отказалась от использования этих самолетов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

Семь воздушных судов решили вернуть группе "ВЭБ.РФ". Издание отмечает, что сведения об отказе подтверждены и порталом по отслеживанию самолетов flightradar24.

По данным ресурса, в январе 2019 года пять SSJ-100 перелетели в Дублин или Шэннон и по-прежнему остаются там. Два других самолета еще прошлой осенью улетели в Венецию и с тех пор больше не поднимались в воздух.

Теперь часть судов, предположительно, получит авиакомпания "Азимут" для нового проекта корпоративных перевозок. Все зависит от того, подойдут ли они с точки зрения интерьеров.

Контракт на поставку SSJ-100 CityJet был подписан в конце 2015 года. Затем авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты ирландского перевозчика, отказалась арендовать SSJ-100. Это объяснили нехваткой запчастей.

В декабре прошлого года президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов заявил, что CityJet поменяла свою бизнес-модель и планирует отказаться от российских Sukhoi Superjet-100.

А в начале января американский Минфин заблокировал поставки самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран. Одобрение ведомства было необходимо, поскольку 10% деталей российского лайнера изготавливают в США.

экономика технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика