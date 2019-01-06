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16:43

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран − СМИ

транспорт технологии за рубежом

16:43

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Минфин США заблокировал поставки самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, отказавшись выдавать экспортный сертификат на его продажу. Об том сообщает израильский портал iHLS.

По данным портала, что свыше 10% деталей российского лайнера изготавливают в США, поэтому для заключения сделок нужно одобрение американского казначейства. "Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи", − пояснил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани. По его словам, на замену американских запчастей уйдет много времени.

На авиасалоне Eurasia Airshow в апреле 2018 года компания "Гражданские самолеты Сухого" подписала меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года с двумя иранскими авиакомпаниями.

Производство SSJ-100 стартовало в России в 2011 году. Дальность полета базовой версии судна составляет 4,4 тысячи километров, на борту он может перевозить до 98 пассажиров. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии.

транспорт технологии за рубежом

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