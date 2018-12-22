Европейская авиакомпания может отказаться от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet, использующая самолеты Sukhoi Superjet 100 в европейских перевозках, планирует отказаться от эксплуатации этих российских воздушных судов. Об этом сообщил президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.
"По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли… Поэтому мы, видимо, будем модифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом", – приводит слова Рубцова РИА Новости.
Он отметил, что ясность по этому вопросу появится в первом квартале будущего года.
Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines не станет продлевать контракт по использованию трех российских Sukhoi SuperJet – 100. В качестве альтернативы было принято решение подписать договор с канадским концерном Bombardier.
SSJ-100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, который начали эксплуатировать в 2011 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.