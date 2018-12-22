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08:45

Европейская авиакомпания может отказаться от Sukhoi Superjet

за рубежом транспорт

08:45

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ирландская авиакомпания CityJet, использующая самолеты Sukhoi Superjet 100 в европейских перевозках, планирует отказаться от эксплуатации этих российских воздушных судов. Об этом сообщил президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.

"По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли… Поэтому мы, видимо, будем модифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом", – приводит слова Рубцова РИА Новости.

Он отметил, что ясность по этому вопросу появится в первом квартале будущего года.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines не станет продлевать контракт по использованию трех российских Sukhoi SuperJet – 100. В качестве альтернативы было принято решение подписать договор с канадским концерном Bombardier.

SSJ-100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, который начали эксплуатировать в 2011 году.

за рубежом транспорт

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