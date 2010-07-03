Российская авиакомпания усилит контроль за техническим состоянием SSJ-100

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В авиакомпании "Якутия" усилят контроль технического состояния самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявили представители авиакомпании.

Сейчас в "Якутии" эксплуатируется два воздушных судна SSJ-100. Рейсы на этих типах самолетов выполняются по расписанию.

"Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100", – приводит слова первого замгендиректора авиакомпании "Якутия" Ильи Пономарева "Интерфакс".

Первый зампредседателя правительства республики Алексей Колодезников добавил, что решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов SSJ-100 будет принято по итогам расследования.



Самолет Sukhoi Superjet 100 был замечен в крупных происшествиях

Вечером 5 мая Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) для аварийной посадки. В самолете было 73 пассажира и пять членов экипажа. Лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего началось возгорание в его хвостовой части.

Многие пассажиры эвакуировались по аварийному трапу, однако есть погибшие. Последние данные Следственного комитета (СК) появились около 00:30 6 мая. Ведомство сообщило, что из 78 человек выжили 37, а 41 человек погиб.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК.