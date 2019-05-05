Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку через 28 минут после взлета

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево через 28 минут после взлета, рассказали в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб, число погибших в результате ЧП возросло как минимум до 13 человек, шестеро пострадали.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.

В "Аэрофлоте" заявили, что пожар в самолете случился из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.