"Аэрофлот" назвал причину пожара в самолете Москва – Мурманск

Фото: МЧС России

Пожар в самолете, выполнявшем рейс Москва – Мурманск, случился из-за возгорания двигателей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Представители авиакомпании утверждают, что двигатели загорелись уже после посадки самолета, вернувшегося в столичный аэропорт Шереметьево по технической причине.

"Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам", – пояснили в пресс-службе.

Уже создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Помимо этого, собран кризисный штаб "Аэрофлота".



Фотогалерея Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

Самолет Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. По словам очевидцев, лайнер начал гореть уже в воздухе, а после приземления все заволокло черным дымом. Из-за ЧП аэропорт временно приостанавливал работу.

После случившегося прокуратура и Ространснадзор начали проверку, а СК завел уголовное дело. По последним данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.

