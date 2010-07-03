Десять самолетов приземлились в Домодедове вместо Шереметьева после ЧП

Аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов

Десять самолетов приземлились в аэропорту Домодедово вместо Шереметьева после возгорания самолета "Аэрофлота" рейса Москва – Мурманск, сообщает Агентство "Москва".

Домодедово задействует дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента. Обеспечены необходимые силы и средства для обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. По последним данным СК и МЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.

В "Аэрофлоте" заявили, что пожар в самолете случился из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.