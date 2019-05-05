Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

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Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Основная версия – удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", – пояснил источник.

Причиной ЧП могла стать гроза, подтвердил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Судя по тем признакам, что загорелся не двигатель, а электропроводка, и садился он уже на посадку в горящем виде, вполне вероятно, что гроза могла стать причиной. Так как там были грозовые облака высотой до 9–10 тысяч метров", – рассказал он.

Специалист объяснил, что молния часто прожигает в корпусе самолета отверстие до 15–20 сантиметров в диаметре, что приводит к фатальным последствиям.

Тишковец добавил, что сказать наверняка можно только после проведения расследования, но гроза может рассматриваться как основополагающая причина.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. Уточняется, что при посадке у судна подломились стойки и загорелись двигатели.

Инцидент случился с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшим рейсом Москва – Мурманск. Согласно последним данным СК и МЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор проведет внеплановую проверку.