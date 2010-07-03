Очевидец прокомментировал аварийную посадку самолета в Шереметьеве

Фото: телеграм канал Mash

Пожарные прибыли тушить самолет Москва – Мурманск в момент его посадки, передает телеканал Москва 24.

Со слов людей, о возгорании самолета сообщили сотрудники столичного аэропорта. Им сообщили, что самолет садился на посадку, в воздушном судне были люди. Сейчас около самолета стоят сотрудники скорой помощи и пожарные.

"Задержаны всей рейсы, но сейчас они уже начинают возобновляться", – говорит очевидец.

Очевидец добавил, что все экстренные службы среагировали моментально. Пожарные тушили самолет около получаса.

"Задымление было очень сильное", – уточнил очевидец.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Москва – Мурманск. Данные о начале возгорания разнятся. По одной из версий, во время полета произошел пожар в одном из двигателей. Из-за этого экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Однако при приземлении были пробиты топливные баки.

Сведения о пострадавших также противоречивы. По последним данным СК и МЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали. Всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа.

После случившегося прокуратура и Ространснадзор начали проверку, а СК завел уголовное дело. По последним данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.

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