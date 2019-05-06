Что известно о ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. На борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. По данным СК, погиб 41 человек. Что известно о ЧП и какие версии случившегося выдвигают эксперты – в материале Москвы 24.

Фото: Агентство "Москва"

Что случилось?

Вечером 5 мая пилоты рейса SU1492 Москва – Мурманск авиакомпании "Аэрофлот" запросили экстренную посадку в Шереметьево через 28 минут после взлета из-за нештатной ситуации на борту. Среди версий ЧП назывались попадание молнии в лайнер, что привело к отказу автоматики, и проблемы со связью между диспетчером и кабиной пилотов.

В самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Лайнер совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание в хвостовой части самолета.

Как сообщил РИА Новости источник в Росавиации, сесть самолету удалось только со второй попытки из-за плохих метеоусловий. По его словам, при посадке у самолета подломились стойки, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.

По словам очевидцев, самолет тушили около получаса. Первые спасенные пассажиры покидали борт по надувному трапу, а затем самостоятельно убегали от горящего борта. Люди, видевшие полыхающий лайнер со стороны, рассказали телеканалу Москва 24 о том, что самолет не взрывался. В аэропорту им сообщили о том, что воздушное судно загорелось после взлета.

Один из очевидцев ЧП Кирилл в это время находился в салоне другого самолета и увидел возгорание через окно иллюминатора. Мужчина поделился, что вся задняя часть самолета была охвачена огнем, при этом пассажиров лайнера не было видно.

Ространснадзор и прокуратура уже начали проверку.

Фото: Следственный комитет РФ

Погибшие и пострадавшие

Следственный комитет изначально сообщил, что в результате ЧП погиб один человек, однако возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Позднее ведомство заявило, что число жертв значительно выше.

Позже ведомство заявило о 13 погибших, среди которых двое детей. Последние данные СК появились около 00:30 6 мая: из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжили 37 человек. 41 человек погиб, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Большинство погибших – 26 человек – жители Мурманской области. По данным СМИ, 4 погибших – жители Москвы.

Расследованием дела занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. По словам Петренко, следствие рассматривает различные версии произошедшего. "Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", – заключила Петренко.

В результате ЧП медики оказали помощь 34 пассажирам и 4 членам экипажа. После авиакатастрофы в Шереметьево госпитализированы девять человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Четыре человека находятся в Институте хирургии имени Вишневского, из них двое тяжелых находятся в реанимации, третий пациент находится в состоянии между средним и тяжелым – тоже в реанимации, и пациент средней тяжести в обычном отделении", – сказала министр.

Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. И еще один пациент, по словам Скворцовой, поступил с подозрением на острый инфаркт миокарда.

Среди госпитализированных – три члена экипажа.

"Аэрофлот" сообщил, что всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. На сайте авиакомпании опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом. "Аэрофлот" отмечает, что список пока не полный.

Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета тела всех погибших. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "Большинство из них доставлено в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", – сказал источник.

Из-за чего могло произойти возгорание?

Причины ЧП пока выясняются, СК назвал основные версии случившегося – недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность. Представители авиакомпании "Аэрофлот" называют причиной пожара возгорание двигателей.

Фото: ТАСС/Золотова Татьяна

Специалист по безопасности полетов Александр Романов в разговоре с Москвой 24 поделился мнением, что версия попадания молнии маловероятна, и он ее даже не рассматривает.

Экипаж обычно сам смотрит за грозовыми облаками и сам обходит их по локатору или визуально. Диспетчер может что-то посоветовать, и, если есть опасные зоны, может запретить лететь так, как просит экипаж. Но этот не тот случай.



По словам эксперта, попадание молнии в самолеты предусмотрено в самих системах, которыми оборудованы все лайнеры. "В таком случае статическое электричество через специальные разрядники беспрепятственно просто сбрасывается с крыльев, с концевых частей самолета. Если у SSJ-100 произошло что-то экстраординарное или попала какая-то молния, которая может повлиять на радио, электро- и навигационное оборудование – это возможно. Но в данном случае экипаж сел грубо, поэтому, скорее всего, уже какое-то задымление было: что-то, что помешало экипажу выполнить нормальную посадку", – предположил Романов.

Фото: Агентство "Москва"

В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжев отмечает, что сам самолет Sukhoi Superjet, по его мнению, довольно "своеобразный", и в нем "не совсем хорошо налажено техническое обслуживание, поставка запчастей и так далее". Но, по словам эксперта, перед тем, как вести разговоры о приостановке работы этой модели лайнера, нужно расшифровать бортовые самописцы и исследовать причины, что пока еще не сделано.

Когда расследуют, определят причину, и, если это окажется техническая неисправность самолета, какая-то конструктивная может быть, тогда вполне возможно, что эксплуатацию этой модели самолета приостановят и будут дорабатывать. Это будут решать Росавиация и авиакомпания



Также Дельдюжев отметил, что, "если самолет развернуло, значит, у него что-то с колесами было. И если бы шасси у него были нормальные, даже если пожар, то он так бы по полосе и двигался ровно. А его развернуло – это видно на видео – значит, шасси сломались".

Производитель лайнера – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) отметил, что потерпевший аварию самолет Sukhoi Superjet 100 летает менее двух лет (с июня 2017 года), при его создании были использованы цифровые технологии проектирования, а плановое техобслуживание лайнер проходил в апреле 2019 года.

Текущая ситуация в районе ЧП

Фото: Агентство "Москва"

Инцидент вызвал затруднения в работе аэропорта – одна из двух взлетно-посадочных полос была перекрыта. На данный момент все ближайшие рейсы в терминале B в Шереметьеве, из которого вылетел SSJ, отложены. Пассажиры находятся в режиме ожидания. Несколько самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту, ушли на запасные аэродромы. Часть рейсов продолжает принимать столичный аэропорт Домодедово.

Соболезнования родным погибших в катастрофе в Шереметьеве выразил Владимир Путин. Президент поручил провести тщательное расследование этого авиапроисшествия, а также незамедлительного оказания помощи всем пострадавшим и родственникам погибших.

Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП, а Минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Соболезнования родственникам погибших выразил Сергей Собянин.

"Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьеве. Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф (Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. – Прим. Москва 24)", – написал он в Twitter.