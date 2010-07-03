Собянин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе в Шереметьево

Фото: телеграм-канал Readovka

Сергей Собянин принес соболезнования родственникам людей, погибших при пожаре в самолете, выполнявшем рейс Москва – Мурманск.

"Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф (Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. – Прим. ред.)", – написал мэр в Twitter.

На данный момент СК располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей.

Самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по технической причине, после чего загорелся. Такова версия авиакомпании. Очевидцы же утверждают, что воздушное судно горело еще до приземления. По неподтвержденным данным, в небе в самолет попала молния.

Пожарные расчеты оперативно прибыли к самолету. К этой минуте пламя уже потушили, а то, что осталось от аппарата – отбуксировали.

Выяснением причин трагедии уже занимаются следователи, возбудившие уголовное дело. Кроме того, проверку проводят Ространснадзор и прокуратура.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

