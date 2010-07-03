СК назвал основные версии ЧП в Шереметьеве

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность оказались в числе основных версий катастрофы в аэропорту Шереметьево, озвученных СК.

В пресс-службе уточнили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями, которым поручено расследование дела об аварийной посадке пассажирского самолета Москва – Мурманск.

Кроме того, Бастрыкин лично осмотрел место трагедии и дал ряд поручений по расследованию. В частности, он распорядился провести все необходимые экспертные исследования и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав доказательства, связанные с катастрофой.

Сейчас следователи рассматривают различные версии случившегося. Они не исключают, что всему виной неблагоприятные метеоусловия.

Криминалисты уже изъяли речевой и параметрические бортовые самописцы. Помимо этого, они отобрали образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер наблюдения. Вскоре назначат генетические и судебно-медицинские экспертизы.

По данным СК, на момент возгорания в самолете было 78 человек, включая троих детей и пятерых членов экипажа. После посадки эвакуировано 33 пассажира и четыре члена экипажа. Поиски остальных пассажиров продолжаются.

К этой минуте потерпевшими признаны 22 человека. Допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники потерпевших и пострадавших. Чтобы установить личности всех погибших, следователи планируют обратиться за содействием к родственникам пассажиров.

Вечером, 5 мая, самолет Superjet-100 вылетел из Шереметьево и должен был отправиться в Мурманск. Через несколько минут на борту возникли проблемы и экипаж решил вернуться на аэродром. Совершить аварийную посадку лайнер смог со второй попытки.

При приземлении самолет загорелся, люди начали эвакуироваться по трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Вскоре СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек. Позже "Аэрофлот" обнародовал список с именами 33 выживших.

После трагедии возбуждено уголовное дело, ведутся внеплановые проверки. В Мурманской области объявили трехдневный траур.

К этому времени тела всех погибших извлекли из самолета. Их отправили на опознание.

