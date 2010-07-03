Жертвами катастрофы в Шереметьеве стали 26 жителей Мурманской области

Авиакатастрофа в столичном аэропорту Шереметьево унесла жизни 26 жителей Мурманской области. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на врио губернатора региона Андрея Чибиса.
По предварительной информации, погибшие бортпроводник и двое детей тоже были из Мурманской области. Среди жертв оказались и двое сотрудников регионального правительства. Они работали в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций, а также в министерстве юстиции.
Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Superjet-100 вылетел из Шереметьево и должен был отправиться в Мурманск. Однако через несколько минут на борту возникли проблемы и экипаж решил вернуться на аэродром. Совершить аварийную посадку лайнер смог лишь со второй попытки.
При приземлении самолет загорелся, люди начали эвакуироваться по трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Вскоре СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек. Позже "Аэрофлот" опубликовал список с именами 33 выживших.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.