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10:39

Жертвами катастрофы в Шереметьеве стали 26 жителей Мурманской области

происшествия пожар

10:39

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Авиакатастрофа в столичном аэропорту Шереметьево унесла жизни 26 жителей Мурманской области. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на врио губернатора региона Андрея Чибиса.

По предварительной информации, погибшие бортпроводник и двое детей тоже были из Мурманской области. Среди жертв оказались и двое сотрудников регионального правительства. Они работали в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций, а также в министерстве юстиции.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Superjet-100 вылетел из Шереметьево и должен был отправиться в Мурманск. Однако через несколько минут на борту возникли проблемы и экипаж решил вернуться на аэродром. Совершить аварийную посадку лайнер смог лишь со второй попытки.

При приземлении самолет загорелся, люди начали эвакуироваться по трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Вскоре СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек. Позже "Аэрофлот" опубликовал список с именами 33 выживших.

После трагедии возбуждено уголовное дело, ведутся внеплановые проверки. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

К этому времени тела всех погибших достали из самолета. Их отправили на опознание.

В результате пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек

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Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия пожар

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