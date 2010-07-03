Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.

Топилин также дал указание Роструду организовать работу по расследованию катастрофы. По поручению главы министерства Роструд и Фонд социального страхования должны обеспечить выплаты родственникам жертв.

По закону, семьи граждан, погибших при исполнении трудовых обязанностей, должны получить по одному миллиону рублей. Это касается и членов экипажа и тех, кто находился в командировке.

В сообщении также сказано, что Топилин и коллектив Минтруда соболезнуют родственникам и близким погибших.

5 мая самолет "Аэрофлота" Superjet-100 вернулся в аэропорт Шереметьево для аварийной посадки. В нем были 73 пассажира и пять членов экипажа. Из-за сложных метеоусловий лайнер смог сесть только со второй попытки. В момент приземления подломились стойки и загорелись двигатели. Пламя мгновенно охватило хвост самолета.

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Среди погибших – гражданин США. Ранее авиакомпания опубликовала список выживших, состоящий из 33 имен. После трагедии трехдневный траур объявили в Мурманской области.

