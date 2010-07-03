Опубликованы фото из сгоревшего самолета в Шереметьеве

В Сети появились фотографии, сделанные внутри самолета Sukhoi SuperJet 100, который сгорел накануне в аэропорту Шереметьево.
Вечером 5 мая самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Шереметьева в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Он совершил аварийную посадку. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
После жесткой посадки в хвостовой части лайнера началось возгорание. Пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Согласно последним данным Следственного комитета, из 78 человек выжили 37. Как сообщили в оперативных службах, из самолета извлечены тела 41 погибшего. В их числе – гражданин США. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.
Подтвержденный СК список пассажиров, выживших в катастрофе, опубликован на сайте "Аэрофлота". В нем – 33 человека. Кроме того, в связи с инцидентом действует телефон горячей линии. Родственники и близкие пассажиров самолета могут получить информационную и психологическую поддержку, обратившись по круглосуточному номеру 8-800-775-17-17.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к гибели двух и более лиц. Начались внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения. Как заявили представители российских и зарубежных авиакомпаний, они пока не планируют приостанавливать полеты на Sukhoi SuperJet 100, но будут следить за ходом расследования.
Число жертв в трагедии в Шереметьеве составляет 41 человек
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