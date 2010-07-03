Фото: ТАСС/Федор Малинин

Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после ЧП в Шереметьеве. Об этом написал на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Сообщается, что в результате катастрофы самолета погиб 41 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

