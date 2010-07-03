Семьям погибших при возгорании самолета в Шереметьеве выплатят по 2 млн рублей

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Родственникам погибших при возгорании самолета в Шереметьеве выплатят по два миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Отмечается, что при причинении вреда жизни страховая компания должна выплатить 2 миллиона 25 тысяч рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 миллионов рублей. При этом размер страхового возмещения рассчитывается с таблицей выплат, которая утверждена правительством России №1164.

"Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все выплаты также зависят от вида травмы и ее степени сложности. Президент ВСС Игорь Юргенс уточнил, что лимит выплаты составляет до двух миллионов рублей, уточнив, что родственники погибших имеют право на получение компенсации в размере двух миллионов, а также 25 тысяч рублей на похороны.

"Эти лимиты распространяются и на бортпроводников и экипаж", – говорится в сообщении

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

