Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05 мая, 22:48

Семьям погибших при возгорании самолета в Шереметьеве выплатят по 2 млн рублей

происшествия

05 мая, 22:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Родственникам погибших при возгорании самолета в Шереметьеве выплатят по два миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Отмечается, что при причинении вреда жизни страховая компания должна выплатить 2 миллиона 25 тысяч рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 миллионов рублей. При этом размер страхового возмещения рассчитывается с таблицей выплат, которая утверждена правительством России №1164.

"Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все выплаты также зависят от вида травмы и ее степени сложности. Президент ВСС Игорь Юргенс уточнил, что лимит выплаты составляет до двух миллионов рублей, уточнив, что родственники погибших имеют право на получение компенсации в размере двух миллионов, а также 25 тысяч рублей на похороны.

"Эти лимиты распространяются и на бортпроводников и экипаж", – говорится в сообщении

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек

Читайте также

Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика