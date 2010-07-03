Гражданин США погиб при ЧП в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Гражданин США находился на борту самолета, потерпевшего крушение в Шереметьеве, передает ТАСС.

Как, сообщили в экстренных службах, в списке погибших пассажиров значится Джереми Брукс. У него американское гражданство.

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом в Шереметьеве. В списке 33 человека.

Список неполный. Информация уточняется. По мере поступления новых данных список будет дополнен.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Приземлиться самолету удалось только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. В результате жесткой посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным, в результате катастрофы самолета погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

