Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве

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Большая часть пострадавших после аварийной посадки самолета SSJ-100 в Шереметьеве отравились угарным газом и получили различные травмы, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, тяжесть состояния определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы туловища, рук и ног.

В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СК, при ЧП погиб 41 человек. Пострадали 34 пассажира и 4 члена экипажа, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.



