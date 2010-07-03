"Аэроэкспрессы" в Шереметьево будут курсировать всю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэроэкспресс" продлил дополнительные рейсы между Белорусским вокзалом и Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поезда между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево будут курсировать всю ночь один раз в час. Отправление дополнительных рейсов с вокзала и из аэропорта произойдет в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00", – говорится в сообщении.

Узнать более подробную информацию о расписании движения можно у сотрудников компании в терминалах "Аэроэкспресс".

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

На место происшествия уже прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

