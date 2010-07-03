Загоревшийся в Шереметьеве самолет проходил техобслуживание в апреле

Фото: Следственный комитет рф

Загоревшийся в Шереметьеве самолет Sukhoi Superjet проходил техобслуживание в апреле 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию АО "Гражданские самолеты Сухого".

В сообщении также говорится, что представители компании и производители самолета работают вместе с комиссией по расследованию ЧП в столичном аэропорту. К настоящему времени идет расследование происшествия.

"Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления", – говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

На место происшествия уже прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

