Пострадавшая при ЧП в Шереметьеве подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

Фото: ТАСС/Следственный комитет рф

Госпитализированная в НИИ скорой помощи имени Склифосовского женщина, пострадавшая при ЧП в Шереметьеве, находится на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил глава НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, состояние пострадавшей пока тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, есть ожоговая травма.

Проводятся диагностические и лечебные мероприятия. Вся степень и выраженность повреждений будет видна после полного обследования, пояснил Петриков.

Он добавил, что возможно в НИИ имени Склифосовского доставят еще одного пострадавшего при возгорании самолета в Шереметьеве.

В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СК, при ЧП погиб 41 человек. Пострадали 34 пассажира и 4 члена экипажа, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.



