Пострадавшая при ЧП в Шереметьеве подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

Госпитализированная в НИИ скорой помощи имени Склифосовского женщина, пострадавшая при ЧП в Шереметьеве, находится на искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил глава НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, состояние пострадавшей пока тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, есть ожоговая травма.
Проводятся диагностические и лечебные мероприятия. Вся степень и выраженность повреждений будет видна после полного обследования, пояснил Петриков.
Он добавил, что возможно в НИИ имени Склифосовского доставят еще одного пострадавшего при возгорании самолета в Шереметьеве.
В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
По данным СК, при ЧП погиб 41 человек. Пострадали 34 пассажира и 4 члена экипажа, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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