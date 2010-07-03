Столичные больницы готовы оказать помощь пострадавшим в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичные больницы готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при возгорании самолета в аэропорту Шереметьево, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Больницы Москвы готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в катастрофе в Шереметьево", – говорится в сообщении.

По данным СК, выжить при крушении самолета смогли 37 человек. При этом всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Пассажиры самолета Москва – Мурманск сняли пожар на борту



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

