Пассажиры самолета Москва – Мурманск сняли пожар на борту

Находившиеся в загоревшемся самолете Москва – Мурманск пассажиры сняли пожар на борту.

На появившихся в Сети кадрах слышны крики людей, которые просят о помощи. За окном иллюминатора видны дым и языки пламени.

Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета и сразу же загорелся.

Причины трагедии выясняют следователи. По их данным, погибли 13 человек, включая двоих детей. Возбуждено уголовное дело. Проверки начали Ространснадзор и прокуратура.

Пострадавших развозят по больницам. У некоторых из них 20% ожогов тела.

Соболезнования родным жертв катастрофы выразил Сергей Собянин. Дмитрий Медведев дал указание сформировать госкомиссию по расследованию ЧП, а Владимир Путин поручил тщательно проконтролировать расследование.

Ранее сообщалось, что жертвам погибших выплатят по два миллиона рублей.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

