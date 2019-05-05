Медведев поручил сформировать госкомиссию по расследованию ЧП в Шереметьеве

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Дмитрий Медведев поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП в Шереметьеве и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

По его словам, глава правительства поговорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом. Он доложил о ситуации в Шереметьеве, где аварийно приземлился самолет "Аэрофлота".

"Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия... Кроме того, Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим", – цитирует Осипова РИА Новости.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. "Аэроэкспресс" бесплатно перевезет родственников пассажиров и членов экипажа воздушного судна, передает Агентство "Москва".

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Погибли 13 человек, шестеро пострадали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

