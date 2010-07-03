Число погибших при ЧП в Шереметьеве возросло до 13 человек – медики

Фото: Агентство "Москва"

При аварии с самолетом, совершавшим рейс Москва – Мурманск, погибли минимум 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", – отметил источник.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа. После жесткой посадки людей эвакуировали по трапам. В это время оперативно приехавшие пожарные тушили хвостовую часть самолета.

По словам очевидцев ЧП, самолет загорелся еще в воздухе. В "Аэрофлоте" утверждают, что возгорание началось после посадки. Причины случившегося установят следователи, которые уже завели уголовное дело.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

