Один человек погиб и четыре пострадали при возгорании самолета в Шереметьеве

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Один человек погиб и четыре пострадали при возгорании самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Ранее источник в Росавиации сообщал, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск.

В результате возгорания была уничтожено вся хвостовая часть самолета SSJ-100. Пожар в настоящее время удалось локализовать.

Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Между тем, в некоторых СМИ со ссылкой на различные источники сообщается о шести пострадавших в результате ЧП.