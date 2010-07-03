Две пострадавшие в Шереметьеве женщины получили ожоги 20% тела

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ожоги 20% тела диагностированы у двоих женщин, которые пострадали во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора НМИЦ имени Вишневского Амирана Ревишвили.

По его словам, обеих пациенток вскоре доставят в клинику. "Одна на искусственной вентиляции, вторую, с ожогами дыхательных путей, вероятно, тоже будем интубировать. Они поступят в реанимацию", – пояснил Ревишвили.

Он добавил, что еще один молодой человек поступит на обследование. У парня минимальные ожоги, к тому же он общается с врачами.

5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку спустя 28 минут после взлета. Приземлившись, лайнер загорелся, его тушили 24 пожарных расчета.

По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей. В ближайшее время следователи, которые уже возбудили уголовное дело, опросят уцелевших пассажиров, а также очевидцев ЧП.

Соболезнования родственникам погибших выразил Сергей Собянин. О случившемся также доложили Владимиру Путину. Президент поручил провести тщательное расследование. Дмитрий Медведев дал указание сформировать госкомиссию по расследованию катастрофы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

