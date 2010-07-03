МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево. Комиссию возглавил эксперт комитета Леонид Каширский, передает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного МАК.

"Комиссия сформирована, она выехала на место авиаинцидента", – сказал собеседник агентства.

После произошедшего возбудили уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП. МЧС открыло круглосуточную горячую линию.

По информации СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели.

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Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

