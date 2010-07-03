Минздрав Подмосковья сообщил об 11 пострадавших при ЧП в Шереметьеве

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

При аварийной посадке Superjet-100 в аэропорту Шереметьево пострадали 11 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

Трое из них госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.

Минздрав РФ ранее сообщал, что пострадали семеро. Уточнялось, что двоих в тяжелом состоянии направили в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава, говорили в министерстве. Там также добавили, что другие три человека получили амбулаторную помощь и отказались от госпитализации.

По информации СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП. МЧС открыло круглосуточную горячую линию.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

