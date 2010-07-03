Фото: Агентство "Москва"

МЧС открыло круглосуточную горячую линию в связи с ЧП в Шереметьеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

В пресс-службе добавили, что информационную и психологическую помощь можно получить по номеру: 8-800-775-17-17.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

