Двоих пострадавших при аварийной посадке самолета направили в НИИ Вишневского

Двоих пострадавших при возгорании самолета "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево направили в НИИ Вишневского. Они находятся в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.
В министерстве отметили, что еще двое пассажиров находятся в состоянии средней тяжести. Их проконсультируют специалисты и при необходимости направят в медучреждения.
По данным Минздрава Московской области, трое пострадавших госпитализированы в Химкинскую больницу.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 73 пассажира и пять членов экипажа, экстренно сел спустя некоторое время после взлета. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.
В компании "Аэрофлот" заявили, что пожар в самолете мог произойти из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии.
В пресс-службе авиакомпании ранее сообщили, что транспортная компания готова перевезти всех, в том числе родственников и близких людей пассажиров и экипажа. Они также уточнили, что для оформления документа, необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах в "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево и на Белорусском вокзале.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
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