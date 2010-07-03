Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:35

Двоих пострадавших при аварийной посадке самолета направили в НИИ Вишневского

происшествия

21:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"

Двоих пострадавших при возгорании самолета "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево направили в НИИ Вишневского. Они находятся в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

В министерстве отметили, что еще двое пассажиров находятся в состоянии средней тяжести. Их проконсультируют специалисты и при необходимости направят в медучреждения.

По данным Минздрава Московской области, трое пострадавших госпитализированы в Химкинскую больницу.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 73 пассажира и пять членов экипажа, экстренно сел спустя некоторое время после взлета. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.

В компании "Аэрофлот" заявили, что пожар в самолете мог произойти из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии.

В пресс-службе авиакомпании ранее сообщили, что транспортная компания готова перевезти всех, в том числе родственников и близких людей пассажиров и экипажа. Они также уточнили, что для оформления документа, необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах в "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево и на Белорусском вокзале.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

Ряд рейсов перенаправили в другие города после аварии в Шереметьеве

Читайте также

Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика