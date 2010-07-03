СК подтвердил гибель 13 человек при пожаре в Шереметьеве

Следственные комитет сообщил о 13 жертвах катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево. Прежде такие данные приводили медицинские службы.
Отмечается, что в числе погибших двое детей.
По решению председателя ведомства Александра Бастрыкина, расследование дела об аварийной посадке принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.
В ближайшее время следователи начнут опрашивать пострадавших при ЧП в Шереметьеве, а также очевидцев и работников аэропорта. Помимо этого, они поговорят с сотрудниками "Аэрофлота" и изучат техническую документацию.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел спустя 28 минут после взлета и сразу же загорелся. Со слов очевидцев полыхать лайнер начал еще в воздухе.
Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших, а Владимир Путин поручил тщательно расследовать инцидент. Часть самолетов, которые должным были сесть в Шереметьеве, ушли на запасные аэродромы.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
Эксперт рассказал, как следует вести себя пассажирам при ЧП
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