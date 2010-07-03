Медведев выразил соболезнования родным погибших в катастрофе в Шереметьево

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолета в Шереметьеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Следственные комитет сообщил о 13 жертвах катастрофы. Отмечается, что в числе погибших двое детей.

МЧС открыло круглосуточную горячую линию в связи с ЧП в Шереметьеве. Информационную и психологическую помощь можно получить по номеру: 8-800-775-17-17.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьеве



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

