В Шереметьеве сообщили о ликвидации возгорания на самолете

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В Шереметьеве сообщили о ликвидации открытого горения на самолете SSJ-100. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент возгорание локализовано, продолжаются аварийно-спасательные работы", – говорится в сообщении аэропорта.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. По словам очевидцев, лайнер начал гореть уже в воздухе, а после приземления все заволокло черным дымом.

После случившегося прокуратура и Ространснадзор начали проверку, а СК завел уголовное дело.

В "Аэрофлоте" заявили, что пожар в самолете случился из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.