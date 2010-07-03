Движение транспорта в районе аэропорта Шереметьево возобновили

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Движение транспорта в районе аэропорта Шереметьево открыто после временного ограничения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что движение транспорта было ограничено в районе аэропорта по дороге Лобня – аэропорт Шереметьево, а также на Старошереметьевском шоссе

Самолет Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. По словам очевидцев, лайнер начал гореть уже в воздухе, а после приземления все заволокло черным дымом.

После случившегося прокуратура и Ространснадзор начали проверку, а СК завел уголовное дело.

В аэропорту ранее рассказали, что самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку через 28 минут после взлета.

Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.

В авиакомпании заявили, что пожар в самолете произошел из-за возгорания двигателей.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.