Руководитель Росавиации прибыл в аэропорт Шереметьево

Руководитель Росавиации Александр Нерадько прибыл в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе рассказали, что к настоящему времени сформирован оперативный штаб. Сотрудники ведомства отметили, что возгорание самолета произошло 18:30, уточнив, что сейчас пожар удалось локализовать. Всего в самолете на момент ЧП находились 73 человека и пять членов экипажа, они покинули воздушное судно по аварийным трапам.
"Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Работа аэропорта была ограничена на один час. Проводится оценка причин происшествия", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что сейчас в аэропорту работает только одна взлетно-посадочная полоса.
Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
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