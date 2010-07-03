В "Аэрофлоте" рассказали об эвакуации пассажиров из горящего лайнера

Фото: ТАСС/Федор Малинин

Эвакуация пассажиров из горящего самолета в аэропорту Шереметьево заняла 55 секунд, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

"Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд", – сказал Фетисов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом находившиеся в загоревшемся самолете Москва – Мурманск пассажиры успели снять пожар на борту.

Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Шереметьеве спустя 28 минут после взлета и сразу же загорелся.

Причины трагедии выясняют следователи. По их данным, погибли 13 человек, включая двоих детей. Возбуждено уголовное дело. Проверки начали Ространснадзор и прокуратура.

СК подтвердил гибель 13 человек при пожаре в Шереметьеве



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

