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05 мая, 23:35

При пожаре в самолете Москва – Мурманск выжило 37 человек из 78 – СК

происшествия пожар

05 мая, 23:35

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Фото: СК РФ

Выжить при крушении самолета, выполнявшего рейс Москва – Мурманск, смогли 37 человек, сообщает сайт СК.

При этом всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа.

В эти минуты следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и "Аэрофлота". Возбуждено уголовное дело.

Ранее представители ведомства сообщали о 13 погибших, включая двоих детей. Также отмечалось, что их родственники получат по два миллиона рублей. Соболезнования близким жертв выразили Сергей Собянин и Дмитрий Медведев. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование.

ЧП произошло 5 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Вернуться экипаж решил из-за технических неполадок на борту. Уже после приземления самолет загорелся, людей начали эвакуировать по трапу.

По словам врачей, в больницы продолжают доставлять пострадавших. У некоторых из них 20% ожогов тела.

После произошедшего часть рейсов отменили. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

МЧС открыло круглосуточную горячую линию в связи с ЧП в Шереметьеве

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