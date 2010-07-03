СК приступил к допросам пострадавших и очевидцев после ЧП в Шереметьеве

Следственный комитет приступил к допросам пострадавших, очевидцев и сотрудников аэропорта после ЧП в Шереметьеве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК России.
"Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна", – говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.
Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.
На место происшествия уже прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек
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