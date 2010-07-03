Аварийно-спасательные работы завершили в Шереметьеве

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Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в столичном аэропорту Шереметьево завершены. Специалисты начали буксировку сгоревшего лайнера, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.



"Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ. В аэропорту развернут Центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса SU 1492", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спасенных пассажиров доставили в кризисный центр. С ними работают психологи МЧС.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при ЧП погибли 13 человек, среди них двое детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Пассажиры самолета Москва – Мурманск сняли пожар на борту



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

