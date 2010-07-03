Момент удара самолета Москва – Мурманск попал на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, как заходивший на посадку лайнер сперва приземляется, а затем вновь отрывается от земли. Через несколько секунд самолет падает носом вниз. Когда следом падает его хвост начинается возгорание.
ЧП произошло 5 мая спустя 28 минут после взлета лайнера "Аэрофлота", выполнявшего рейс в Мурманск. На борту самолета были 73 пассажира и пятеро членов экипажа. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей.
Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они уже завели уголовное дело и начали допрашивать уцелевших пассажиров и очевидцев.
Тем временем больницы принимают людей с многочисленными ожогами и отравлением угарным газом. Десятки рейсов отменены, часть самолетов ушли на запасные аэродромы.
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