Момент удара самолета Москва – Мурманск попал на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как заходивший на посадку лайнер сперва приземляется, а затем вновь отрывается от земли. Через несколько секунд самолет падает носом вниз. Когда следом падает его хвост начинается возгорание.

ЧП произошло 5 мая спустя 28 минут после взлета лайнера "Аэрофлота", выполнявшего рейс в Мурманск. На борту самолета были 73 пассажира и пятеро членов экипажа. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они уже завели уголовное дело и начали допрашивать уцелевших пассажиров и очевидцев.

Тем временем больницы принимают людей с многочисленными ожогами и отравлением угарным газом. Десятки рейсов отменены, часть самолетов ушли на запасные аэродромы.

Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам погибших.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

