"Самолет своеобразный". Эксперт – о причинах ЧП в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Татьяна Золотова

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжев рассказал Москве 24, что, когда расшифруют бортовые самописцы, будет определена причина аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.

По его словам, если эта была техническая неисправность лайнера, тогда возможно приостановят эксплуатацию и будут дорабатывать эту модель самолета.

"Это будут решать Росавиация и авиакомпания. Сам самолет такой, своеобразный, конечно, много там всего про него рассказывают. Не совсем хорошо налажено техническое обслуживание, поставка запчастей и так далее. Если развернуло его (самолет. – Прим. ред.), значит у него что-то с колесами было", – сказал Дельдюжев.

Эксперт отметил, что, если бы у самолета были в норме шасси, тогда даже при пожаре он бы двигался ровно.

"А его развернуло – это видно на видео – значит шасси сломались", – уточнил он.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Лайнеру удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них двое детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

На место происшествия уже прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

