Мэр Североморска пострадал при ЧП с самолетом в Шереметьеве

Мэр города Североморска Мурманской области пострадал в результате происшествия с самолетом в Шереметьеве, передает ТАСС.
47-летний Владимир Евменьков летел рейсом из Москвы в Мурманск. Он пострадал во время эвакуации: отравился угарным газом, сказали в экстренных службах. По словам источника, чиновнику оказали медпомощь и отпустили для амбулаторного лечения.
Лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.
В СК подтвердили гибель 13 человек, в том числе двоих детей. Есть также пострадавшие. Известно, что две женщины получили ожоги 20% тела. Возбуждено уголовное дело.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
СК подтвердил гибель 13 человек при пожаре в Шереметьеве
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