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05 мая, 23:05

Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропорту Шереметьево

происшествия

05 мая, 23:05

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Фото: телеграм канал Life

В аэропорту Шереметьево задержано и отменено более 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что к настоящему времени в столичном аэропорту задержано уже 108 рейсов и один рейс был отменен.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при аварийной посадке самолета погибли 13 человек, среди них 2 детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек

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Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия

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