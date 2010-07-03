СМИ узнали об отказе мексиканской авиакомпании от восьми SSJ100

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Крупнейший зарубежный заказчик Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) планирует отказаться от закупки дополнительных самолетов. Сейчас у мексиканской компании Interjet в эксплуатации имеются 22 российских самолета.

Изначально авиаперевозчик планировал приобрести 30 самолетов, однако от восьми лайнеров пришлось отказаться – это объясняется "финансовым состоянием Interjet", передает газета "Коммерсантъ". По данным издания, Interjet не может заплатить за ремонт двигателей у лайнеров и из-за этого просит производителя самолетов – компанию "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) – сделать это в долг в счет будущих платежей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об отказе ирландской авиакомпании CityJet от самолета SSJ100. Компания "Гражданские самолеты Сухого" опровергла информацию, заявив, что CityJet лишь пересматривает свою бизнес-модель для дальнейшего сотрудничества.

В январе 2019 года из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат была отложена на неопределенный срок поставка SSJ100 в Иран для местных авиакомпаний Aseman Airlines и Iran Air Tours.

SSJ100 – первый пассажирский самолет, разработанный в РФ. Его производство началось в 2011 году. Крупнейшим заказчиком в стране является "Аэрофлот".