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12:41

Слухи о возврате самолетов SSJ авиакомпанией CityJet опровергли

транспорт

12:41

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Информация о возврате ирландской авиакомпанией CityJet взятых в лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) недействительна, заявили в "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС).

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщала, что CityJet – единственный европейским эксплуатант SSJ100 – возвращает 7 самолетов группе "ВЭБ.РФ".

"Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности. В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100", – сообщает РИА Новости комментарий от ГСС.

Ранее источники газеты в CityJet и Sukhoi Superjet-100 сообщили, что в январе пять самолетов SSJ-100 перелетели в Дублин или Шэннон и по-прежнему остаются там. Два других самолета еще осенью улетели в Венецию. Сообщалось, что часть самолетов может получить авиакомпания "Азимут" для корпоративных перевозок.

транспорт

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