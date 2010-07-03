Посольство США подтвердило гибель американца в Шереметьеве

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Представитель американского посольства в РФ Андреа Калан подтвердила гибель гражданина США Джереми Брукса в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, передает "Интерфакс".

"Мы оказываем все необходимое консульское содействие его семье", – сказала представитель дипмиссии.

Она также выразила соболезнования семьям и друзьям других жертв пожара в самолете, выполнявшем рейс Москва – Мурманск.

Вечером 5 мая Superjet-100, принадлежавший "Аэрофлоту", загорелся после аварийной посадки. Часть пассажиров смогли эвакуироваться по надувным трапам.

Погиб 41 человек. Тела жертв уже достали из самолета и отправили на опознание.

После трагедии следователи завели уголовное дело. Сейчас они рассматривают несколько основных версий случившегося.

Со слов выживших членов экипажа, сразу после взлета лайнер попал в тучу с грозой и градом. По самолету ударила молния, которая вывела из строя систему связи.

Среди жертв 26 жителей Мурманской области. Власти региона объявили трехдневный траур.

