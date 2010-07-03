Родственники погибших в авиакатастрофе SSJ 100 москвичей получат по 1 млн рублей

Родственники москвичей, погибших в авиакатастрофе Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, получат от правительства города по миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч, сообщает "Интерфакс".
Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал, что, помимо этого, выясняются жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им всю необходимую дополнительную социальную помощь.
Предварительно, в результате аварии самолета погибли трое жителей столицы, при этом окончательные данные станут известны по завершению процедуры опознания тел жертв трагедии.
Также власти Москвы окажут содействие в организации похорон погибших, а для родственников, которые приедут в столицу на опознание, организуют размещение в гостиницах и транспортное обслуживание.
"Они будут проживать там до тех пор, пока процедура опознания не завершится", – отметил Петросян.
В воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту лайнера, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.
По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".
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