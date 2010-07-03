Бортпроводник SSJ-100 погиб, пытаясь открыть дверь в хвосте самолета

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Бортпроводник Максим Моисеев погиб при ЧП в аэропорту Шереметьево, где аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Сотрудник компании "Аэрофлот" пытался открыть дверь в хвосте лайнера.

"Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела", – пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли. По предварительной информации, молодой человек выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом.

По данным СМИ, из пяти членов экипажа трое были госпитализированы.

В Росавиации заявили, что экипаж и спасательные службы сработали правильно и оперативно – в ином случае жертв пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 могло быть больше.

Ранее СК назвал основные версии ЧП. Речь идет о недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, а также технической неисправности. Следователи также не исключают, что всему виной неблагоприятные метеоусловия.

Криминалисты изъяли бортовые самописцы. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер наблюдения. В скором времени будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.



Число жертв в трагедии в Шереметьеве составляет 41 человек

Вечером в воскресенье, 5 мая, Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) для аварийной посадки. В самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. После этого началось возгорание в его хвостовой части. СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом в Шереметьеве. В списке 33 человека.

